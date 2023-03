Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2023

ISBN 9783751809122, Gebunden, 170 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle. Nach einer Geschäftsreise zu einer Antiquariatsmesse in Bordeaux beginnt für die Buchhändlerin Tara Selter, die mit ihrem Mann Thomas in einem Haus in Nordfrankreich…