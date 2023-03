Insel Verlag, Berlin 2022

ISBN 9783458643463, Gebunden, 469 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Englischen von Kathrin Bielfeldt und Jürgen Bürger. Ursula Kuczynski wuchs in einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Berlin-Schlachtensee auf. In New York bewegte sie sich in den besten Kreisen.…