Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer. Pjotr Nesterenko ist mit dem Tod auf vertrautem Fuß. Als Direktor des Moskauer Krematoriums in der Stalin-Zeit hat er sie alle eingeäschert: die Abweichler, die…

De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2022

ISBN 9783110790573, Gebunden, 411 Seiten, 89,95 EUR



Die Untersuchung der race relations-Forschung in Großbritannien 1950-1980 zeigt exemplarisch das Wechselverhältnis zwischen Wissenschaftsdiskurs und sozialer Realität auf. In Anlehnung an die US-amerikanische…