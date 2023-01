DuMont Verlag, Köln 2022

ISBN 9783832182076, Gebunden, 112 Seiten, 20,00 EUR



Eulen haben etwas Besonderes an sich. Ihre Spuren finden sich in vielen Kulturen seit der Steinzeit. Als Geschöpfe der Nacht stehen sie für Magie, aber auch für Unheil. Sie waren in den Augen der Menschen…