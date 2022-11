Penguin Verlag, München 2022

ISBN 9783328602644, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR



Was macht eine gute Beziehung aus? Was ist Liebe - und was nicht? John Burnside erzählt Geschichten über Eheleute, die alles andere als ideale Paare sind. Untreu, einsam oder krank, begegnet man seinen…