Steidl Verlag, Göttingen 2022

ISBN 9783958297531, Gebunden, 324 Seiten, 75,00 EUR



Mit 176 Fotos. In englischer Sprache. Frazier first traveled to Flint in 2016, as part of a magazine commission to create a photo essay about the water crisis. During that trip she met Shea Cobb, a Flint…