Random House Audio, München 2022

ISBN 9783837159837, CD, 18,00 EUR



1 CD mit 77 Minuten laufzeit. Live-Mitschnitt. Dieser Bühnenabend ist eine Liebeserklärung an die Sprache, die in unserer visuell überladenen Welt zu verwehen droht - und doch so viel vermag, wenn man…