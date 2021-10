Lana Atakisieva ist Polizeioberkommissarin in einem der anspruchsvollsten Abschnitte Deutschlands und fährt Streife in Berlin-Neukölln. Bewegend erzählt die Polizistin von ihrer Lebens- und Familiengeschichte,…

Nachtschicht in Neukölln.

Immer wieder gerät der Kongo wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen in die Schlagzeilen, die mal von den Kämpfer*innen bewaffneter Gruppen, mal von Angehörigen der Armee, oft aber auch von Mitgliedern…

Nein, reiner Zufall ist es nicht, dass Irene in der New Yorker Unterführung plötzlich wieder vor ihm steht. Aber das kann Herman nicht wissen. Ihre Liebesgeschichte beginnt 1925 mit einer kleinen Schwindelei.…

C.H. Beck Verlag, München 2021

ISBN 9783406774409, Gebunden, 80 Seiten, 20,00 EUR



Heute in Winterträumen bin ich ein Schiff / in einem dunstigen Kanal mit Gegenverkehr.Ist da ein Streifen, wo am Horizont,/ bitte lippenrot, nicht wundenrosa?"Nichts behält seine Gestalt / und nichts…