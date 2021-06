NordSüd Verlag, Zürich 2021

ISBN 9783314105616, Gebunden, 48 Seiten, 15,00 EUR



Im Laufe eines einzigen Tages macht Mama so manche Verwandlung durch: Mal ist sie ganz still, mal laut und aufbrausend. Am Tag spielt sie mit den Kindern. Am Abend aber verwandelt sich Mama in eine glamouröse…