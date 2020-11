Ullstein Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783550201103, Gebunden, 464 Seiten, 29,00 EUR



Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. Sie sind in der Erde, in der Luft, in unserem Körper. Pilze sind überall, aber man übersieht sie leicht. Sie halten uns am Leben, bauen Schadstoffe in der Atmosphäre…