Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2020

ISBN 9783455008210, Gebunden, 336 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Lucy ist wie so viele junge Frauen, die ihren Schulabschluss frisch in der Tasche haben und in die Städte dieser Welt ausströmen: neugierig, was die Zukunft…