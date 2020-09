Aus dem Französischen von Hartmut Sommer. Skeptisch und nur auf Drängen von Freunden reist der legendäre Schriftsteller Huysmans nach Lourdes, und was er dort antrifft, hat in der Tat nur noch wenig mit…

Hirzel Verlag, Stuttgart 2020

ISBN 9783777628158, Kartoniert, 238 Seiten, 18,00 EUR



Mit einem Vorwort von Vincent Klink. Es brodelt in unseren Küchen. Manfred Kriener steht am Herd und misst Koch und Köchin den Puls. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es sagt nicht, was wir essen sollen…