Hanser Berlin, Berlin 2020

ISBN 9783446267824, Gebunden, 160 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein. Ein IT-Berater stellt fest, dass die Bank, für die er arbeitet, mitten in Kopenhagen in einem Krater versunken ist. Ein Ehepaar lässt sich in der Wüste Nevadas…