Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth. Nach "Euphoria" erzählt Lily King in "Writers & Lovers" die Geschichte einer ebenso starken wie zerbrechlichen jungen Frau - und von der Zerrissenheit zwischen…

Heyne Verlag, München 2020

ISBN 9783453273078, Gebunden, 560 Seiten, 24,00 EUR



Aus dem Englischen von Bernhard Kleinschmidt. In der Vorweihnachtszeit richtet eine Paketbombe an einer Schule nahe Pittsburgh ein Massaker an. Kinder sterben. Holly Gibney verfolgt die furchtbaren Nachrichten…