John Bolton diente 519 Tage als Sicherheitsberater unter Donald Trump, zumeist "in dem Raum, in dem alles geschah". Mit beinahe täglichen Treffen zählte er zu den engsten Vertrauten des US-Präsidenten.…

Der Raum, in dem alles geschah.

Aus dem Amerikanischen von Matthias Hempert und Henning Hoff. In ihren "Briefen aus Trumps Washington", die Susan B. Glasser seit Ende 2017 aus der amerikanischen Hauptstadt für den "New Yorker" schreibt,…

Aus dem Amerikanischen von Jenny Merling. Ein Geräusch. Der Schatten eines Mannes. Ein Schuss. Als Marie Mitchell eines Nachts in ihrem Haus von einem bewaffneten Mann angegriffen wird und ihm nur knapp…

Hochroth Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783903182363, Kartoniert, 32 Seiten, 8,00 EUR



The kunst of knutschfleck, mariposas und die arabische Revolution findet man in den Gedichten von Xoşewîst. Aus deutschen, englischen, hocharabischen, kurdischen und spanischen Wörtern setzen sich die…