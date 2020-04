Edition Nautilus, Hamburg 2020

ISBN 9783960542223, Kartoniert, 328 Seiten, 20,00 EUR



"Berlin in zwei Sätzen: 'I see you' - 'Wir euch ooch.'" Annett Gröschner ist eine Spaziergängerin im Sinne Theodor Fontanes - wandern muss nicht heißen, zu Fuß zu gehen. Es kann auch eine Straßenbahn…