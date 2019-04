Aus dem Englischen von Norbert Hofmann. Glück ist heutzutage Big Business - und große Politik. Aber wie Cederström in diese enthüllt, ist seine jüngere Geschichte verstörend. Indem er Humor mit einer…

Suhrkamp Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783518428702, Gebunden, 188 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Italienischen von Anja Nattefort. Leda ist fast fünfzig, geschieden, sie unterrichtet Englisch an der Universität in Florenz. Die erwachsenen Töchter sind jetzt beim Vater in Kanada, und Leda…