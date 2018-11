Diogenes Verlag, Zürich 2018

ISBN 9783257070330, Gebunden, 272 Seiten, 20,00 EUR



Nicht nur Gefällig-Harmloses lässt sich in edles Porzellan gießen, sondern auch Deftig-Anzügliches in vollendeter Kunst. Allmen und Carlos geraten an einen geheimen Schatz wertvoller Porzellanfigürchen…