Deutschlandfunk

Botho Strauß: Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR

In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden… 9 Notizen

Alain Claude Sulzer: Szenenwechsel. Roman Galiani Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783869713366, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR

Alle sind sie unterwegs - zur Gedenkfeier für Simon Muthesius, einen einst glanzumstrahlten Regisseur und Intendanten: Karl, Muthesius' Sohn, der seinen Frieden mit ihm zu machen versucht; Beat, der Dramaturg,…