Bücherschau des Tages
Sie haben keine Good Vibes
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
11.11.2026. Die FR wird von Mirko Bonné in eine Affäre um Kino, Stasi und Glasarchitektur verwickelt. Die FAZ kämpft mit Chris Methmann gegen die Lebensmittelindustrie und ihr "Bad Food". Dlf schaut mit Alain Claude Sulzer Theatersternen beim Untergehen zu. Dlf Kultur folgt in Zelal Yesilyurts Gegenwartsroman "Molotov Cocktail Dress" einer jungen Ghostwriterin auf einem wütenden Trip durch die Postmoderne.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835360129, Gebunden, 508
Seiten,
36,00
EUR
Heinrich Friedrich Wiepking: Schöpfer denkmalwürdiger Gärten, exponierter NS-Landschaftsplaner und Hochschullehrer, dessen Gedankengut bis in die Umweltbewegung hineinreicht. Mehr als 50 Jahre lang hat…
Ullstein Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783550204913, Gebunden, 352
Seiten,
23,00
EUR
Wer bestimmt, was wir essen? Ernährung ist längst zum politischen Streitfeld geworden - und genau das lenkt vom eigentlichen Problem ab: den Machtverhältnissen im Lebensmittelmarkt. Chris Methmann zeigt…
Frankfurter Rundschau
Droemer Knaur Verlag, München 2026
ISBN
9783426570500, Gebunden, 272
Seiten,
18,00
EUR
Geschwister von Menschen mit Behinderung wachsen mit besonderen Erfahrungen auf. Oft übernehmen sie früh Verantwortung und stellen eigene Bedürfnisse zurück. Dunja Batarilo hat selbst einen Bruder mit…
Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783690970198, Gebunden, 272
Seiten,
25,00
EUR
Die Bonner Republik zur Wendezeit: DDR-Flüchtling Bernd Vomturm macht Karriere im Regierungsviertel und wird dort zum gefragten "Mann fürs Glas". Verantwortlich für die Fassaden des Kanzlerbungalows,…
5 Notizen
Deutschlandfunk
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446288362, Gebunden, 200
Seiten,
25,00
EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
9 Notizen
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783869713366, Gebunden, 256
Seiten,
24,00
EUR
Alle sind sie unterwegs - zur Gedenkfeier für Simon Muthesius, einen einst glanzumstrahlten Regisseur und Intendanten: Karl, Muthesius' Sohn, der seinen Frieden mit ihm zu machen versucht; Beat, der Dramaturg,…
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN
9783755800743, Gebunden, 160
Seiten,
23,00
EUR
Aus dem Japanischen von Katja Busson. Ein Mann sitzt in einem Café mit Blick auf den Bahnhof, nippt an einem grünen Saft und beobachtet die Menschen. Das Leben steht für einen Moment still, während er…
Deutschlandfunk Kultur
Korbinian Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783982460246, Gebunden, 192
Seiten,
22,00
EUR
Wanda treibt durch eine Millionenmetropole im dissoziierten Delirium: Ambient Listening, Dopaminjagd, Infinity Pools, Amphetamine, Film-Screenings, Reformer-Pilates, Ceviche, Lilac Sour, Kettenrauchen,…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, NZZ
, SZ
, TAZ
, WELT
und ZEIT
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