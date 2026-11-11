Bücherschau des Tages

Sie haben keine Good Vibes

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
11.11.2026. Die FR wird von Mirko Bonné in eine Affäre um Kino, Stasi und Glasarchitektur verwickelt. Die FAZ kämpft mit Chris Methmann gegen die Lebensmittelindustrie und ihr "Bad Food". Dlf schaut mit Alain Claude Sulzer Theatersternen beim Untergehen zu. Dlf Kultur folgt in Zelal Yesilyurts Gegenwartsroman "Molotov Cocktail Dress" einer jungen Ghostwriterin auf einem wütenden Trip durch die Postmoderne

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Frankfurter Rundschau

Mirko Bonné: Kanzlerkino . Roman

Mirko Bonné. Kanzlerkino - Roman. Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783690970198, Gebunden, 272 Seiten, 25,00 EUR
Die Bonner Republik zur Wendezeit: DDR-Flüchtling Bernd Vomturm macht Karriere im Regierungsviertel und wird dort zum gefragten "Mann fürs Glas". Verantwortlich für die Fassaden des Kanzlerbungalows,…
5 Notizen
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Deutschlandfunk

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
9 Notizen

Alain Claude Sulzer: Szenenwechsel. Roman

Alain Claude Sulzer. Szenenwechsel - Roman. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713366, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Alle sind sie unterwegs - zur Gedenkfeier für Simon Muthesius, einen einst glanzumstrahlten Regisseur und Intendanten: Karl, Muthesius' Sohn, der seinen Frieden mit ihm zu machen versucht; Beat, der Dramaturg,…

Nao-Cola Yamazaki: Die Schönheit der Distanz. Roman

Nao-Cola Yamazaki. Die Schönheit der Distanz - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800743, Gebunden, 160 Seiten, 23,00 EUR
Aus dem Japanischen von Katja Busson. Ein Mann sitzt in einem Café mit Blick auf den Bahnhof, nippt an einem grünen Saft und beobachtet die Menschen. Das Leben steht für einen Moment still, während er…
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Deutschlandfunk Kultur

Zelal Yesilyurt: Molotov Cocktail Dress. Roman

Zelal Yesilyurt. Molotov Cocktail Dress - Roman. Korbinian Verlag, Berlin, 2026.
Korbinian Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783982460246, Gebunden, 192 Seiten, 22,00 EUR
Wanda treibt durch eine Millionenmetropole im dissoziierten Delirium: Ambient Listening, Dopaminjagd, Infinity Pools, Amphetamine, Film-Screenings, Reformer-Pilates, Ceviche, Lilac Sour, Kettenrauchen,…
Heute leider keine Kritiken in FAS, NZZ, SZ, TAZ, WELT und ZEIT.

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