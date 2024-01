Otto Müller Verlag, Salzburg 2023

ISBN 9783701313082, Gebunden, 320 Seiten, 27,00 EUR



Du bist zurück am Ort deiner Kindheit. Dein erstes Laufen um den See wird zum Einlaufen in frühere Gerüche, in Gefühle von Geborgenheit, abseits von Tempo. Du bist wieder hier, stehst auf der Brücke am…