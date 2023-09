Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2023

ISBN 9783462004205, Gebunden, 224 Seiten, 22,00 EUR



Ich bin nicht so wie andere Frauen", ist der typische Satz eines pick me girls. Wahrscheinlich haben die meisten Frauen diesen Satz mal gedacht, nicht nur in der unbewusst-misogynen Abgrenzung zu einem…