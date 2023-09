Matthes und Seitz Berlin, Berlin 2023

ISBN 9783751820073, Gebunden, 350 Seiten, 32,00 EUR



Wie konnten Menschen tun, was sie ihresgleichen in den ungeheuren Gewaltgeschichten der Moderne angetan haben? Iris Därmann findet eine Antwort in der zentralen Rolle einer historisch neuen Gewaltlust.…