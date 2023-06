Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat

Nackt in die DDR.

Edition Korrespondenzen, Wien 2023

ISBN 9783902951779, Gebunden, 270 Seiten, 24,00 EUR



"Es beginnt der Tag" - aber wie kann er in Zeiten der Trauer weitergehen? Immer wieder setzt der Trauerrefrain beim Tagesanbruch an, um zu zeigen, wie das einmal Geschehene weiterwirkt und sich in alle…