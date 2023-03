Antje Kunstmann Verlag, München 2023

ISBN 9783956145339, Gebunden, 240 Seiten, 24,00 EUR



Was bedeutet Herkunft, was Heimat, was Sprache? Amina hält es nicht mehr aus und schlägt in der U-Bahn einen Mann nieder, der ihr ins Gesicht gespuckt hat. Aber hat er ihr ins Gesicht gespuckt? Warum…