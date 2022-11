Aus dem Französischen von Sabine Grebing und Tobias Scheffel. Ein einsamer Eiswagenfahrer ist am Weihnachtsabend unterwegs von Italien nach England. Am selben Abend fliegt eine Schwalbe aus der Hitze…

Carl Hanser Verlag, München 2022

ISBN 9783446273986, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR



Wer liebt Ines? Von all ihren Männern keiner so wie Elias. Bloß dass der ihr Bruder ist. Noch jeden Liebhaber seiner Schwester hat er an sich gezogen und wieder weggestoßen. Als alle zuhause bleiben sollen…