Freundinnen für immer wollten sie sein. Doch die Freundschaft zwischen Ines und Kirsten zerbricht in einer Stunde der Bedrängnis, in der Ines nicht für Kirsten da ist. Die beiden Mädchen sehen sich nicht…

Edition Atelier, Wien 2022

ISBN 9783990650691, Gebunden, 184 Seiten, 24,00 EUR



Sie war mit Anton Kuh verlobt, hat in Venedig Peter Altenberg genervt, war in Berlin Schauspielerin und hat 1939 in Paris ihren erfolgreichen Roman "Barrières" veröffentlicht. Daneben war sie gelegentlich…