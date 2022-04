Mit Annick Cojean. Aus dem Französischen von Kirsten Gleinig. Gisèle Halimi war eine entscheidende Wegbereiterin und Ikone der internationalen Frauenbewegung. Wofür hat sie gekämpft? Was hinterlässt sie…

Die Wellen des Hasses brechen. Auch in Deutschland erleben wir im Netz wie im "realen Leben" zunehmend Verleumdungen, Beleidigungen, Einschüchterungen, Hass und sogar körperliche Gewalt gegen Menschen,…

Die Menschenrechte und der Kalte Krieg wurden rückblickend meist als Antipoden in der Geschichte betrachtet. Das Buch zeigt jedoch, dass beides historisch eng miteinander verbunden war. Ost und West instrumentalisierten…

Berenberg Verlag, Berlin 2022

ISBN 9783949203213, Gebunden, 128 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Arabischen von Günther Orth. Was bewahren Geschichten? Was wird erzählt, was ausgelassen? Im Sommer 1949 wird ein palästinensischesBeduinenmädchen von israelischen Soldaten vergewaltigt, ermordet…