Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2022

ISBN 9783779506751, Gebunden, 24 Seiten, 18,00 EUR



Die kleine Geschichte von Jürg Schubiger - entdeckt im Nachlass des großen Schweizer Autors - blickt in eine ferne Nacht. In eine Zeit, in der noch alles heil ist und ewig dauert. Adam und Eva liegen…