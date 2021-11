Aus dem Englischen von Sabine Längsfeld. Die Klimaaktivistin Vanessa Nakate wächst in Uganda auf und erlebt, wie es Jahr für Jahr heißer wird, wie die Ernten immer kleiner ausfallen, Armut und Hunger…

Warum Afrikas Stimme in der Klimakrise gehört werden muss

Unser Haus steht längst in Flammen.

Piper Verlag, München 2021

ISBN 9783492070881, Gebunden, 288 Seiten, 20,00 EUR



Die Erderhitzung brennt uns plötzlich allen auf den Nägeln. Dürre in Deutschland, Waldbrände und schmelzendes Eis in aller Welt, der Erfolg der "Fridays for Future", eine neue EU-Politik und ein Machtwort…