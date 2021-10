Aus dem Englischen von Stephan Kleiner. Ein Blick auf die Debatten um Identitätspolitik und Diskriminierung. Dieses Buch richtet sich an alle Menschen mit gutem Gewissen. Natürlich sind sie gegen Homophobie,…

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021

ISBN 9783103970739, Gebunden, 432 Seiten, 24,00 EUR



Als Jean-Paul Sartre mit Simone de Beauvoir im Kranzler-Eck in Berlin Käsekuchen isst, Henry Miller und Anaïs Nin wilde Nächte in Paris und "Stille Tage in Clichy" erleben, F. Scott Fitzgerald und Ernest…