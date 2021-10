CulturBooks, Hamburg 2021

ISBN 9783959881845, Kartoniert, 168 Seiten, 15,00 EUR



Hamburg, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. In einem Park in Eimsbüttel wird die Leiche eines 16jährigen Schülers entdeckt. Er ist an einer hohen Dosis Amphetamine gestorben. Sein Vater Ivo kommt…