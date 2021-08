Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei

Econ Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783430210324, Gebunden, 448 Seiten, 24,00 EUR



In Deutschland zählen immer mehr Soldaten, Polizisten und Nachrichtendienstler zur rechten Szene. Menschen also, die per Amtseid geschworen haben, das Grundgesetz und die Bundesrepublik zu beschützen…