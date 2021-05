Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2021

ISBN 9783462052763, Gebunden, 352 Seiten, 22,00 EUR



In ihrem neuen Roman erzählt Shida Bazyar von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart - und von drei jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was kommt. Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der…