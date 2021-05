Ullstein Verlag, Berlin 2021

ISBN 9783550200687, Gebunden, 416 Seiten, 20,00 EUR



Was geschieht in den letzten dreißig Tagen einer Beziehung? Wann ist der Moment zu gehen? Kann man den selbst bestimmen? Und kann man in der Liebe überhaupt irgendetwas selber bestimmen?Thomas und Eva,…