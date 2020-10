Droschl Verlag, Graz 2020

ISBN 9783990590560, Gebunden, 240 Seiten, 22,00 EUR



Zu Beginn von Iris Hanikas neuem Roman gelangen wir mit Sophonisbe, einer nicht mehr ganz jungen Dichterin, die wirklich so heißt, nach New York. So tollkühn der Roman anhebt - schon am zweiten Tag befinden…