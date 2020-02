Herausgegeben von Karlies Abmeier, Thomas Köhler und Andreas Jacobs. Trotz vieler Fortschritte in Einzelfragen scheinen die Verhandlungen über die Beziehungen zwischen dem deutschen Staat und muslimischen…

Globale Migrations- und Fluchtbewegungen prägen gegenwärtig politische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Debatten. Bildete Europa am Ende des Zweiten Weltkriegs eine der größten flüchtlingsgenerierenden…

Migration und Flucht in globaler Perspektive seit 1945

Aus dem Belarussischen von Thomas Weller und Tina Wünschmann. Mit einem Nachwort von Valzhyna Mort. "ich kam zur weltmit diesem wanderzirkus in mir.einem zirkus, denk mal an,in einem polessischen dorf.jongleure,…

Folio Verlag, Wien - Bozen 2020

ISBN 9783852568010, Gebunden, 480 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Englischen von Catherine Hornung und Dieter Fuchs. Benjamin Trotter zieht in eine romantische Wassermühle in die Grafschaft Shropshire, ins Herz des ländlichen England, um seinen Roman, an dem…