Mixtvision Verlag, München 2019

ISBN 9783958541085, Gebunden, 224 Seiten, 17,00 EUR



Berlin, mitten in Kreuzberg: Lotte, neu in der Stadt, ausgesprochen tollpatschig, herrlich selbstironisch, normal begabt und total verknallt. In Vincent von Grüne Gurken. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall…