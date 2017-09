Loeper Verlag, Karlsruhe 2017

ISBN 9783860593509, Kartoniert, 624 Seiten, 32,00 EUR



Die 'Flüchtlingskrise' ist nicht die erste 'Krise' in Sachen Migration, Flucht und Integration in Deutschland und Europa. Klaus J. Bade, Begründer der modernen Historischen Migrationsforschung in Deutschland…