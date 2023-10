Als Asfa-Wossen Asserate im Sommer 1968 zum Studieren aus Addis Abeba nach Tübingen kam, geriet er mitten hinein in die Studentenbewegung. Inzwischen besitzt der äthiopische Prinz die deutsche Staatsbürgerschaft,…

dtv, München 2023

ISBN 9783423283533, Gebunden, 320 Seiten, 24,00 EUR



Aus dem Schwedischen von Hanna Granz. Über die Macht der Erinnerung und das, was wir Familie nennen. Ein Zug fährt durch eine Sommerlandschaft. An Bord sind ein Ehepaar in der Krise, ein Vater mit seiner…