Folio Verlag, Wien - Bozen 2023

ISBN 9783852568843, Gebunden, 319 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Widerwillig kehrt Marko in seine alte Heimat zurück. In Fužine, dem Vorort von Ljubljana, ist nichts mehr so, wie es war. Die Leute hängen nicht mehr in Trainingsanzügen…