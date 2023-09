Piper Verlag, München 2023

ISBN 9783492059916, Gebunden, 176 Seiten, 22,00 EUR



Das Mädchen ist zurück: In zehn Geschichten entfaltet Angelika Klüssendorf ein Kinderleben in der DDR in den 60ern und 70ern, geprägt von Ungeborgenheit und Sehnsucht. Nach dem Tod der geliebten Großmutter…