Blumenbar Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783351051143, Gebunden, 285 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Englischen von Marion Kraft. Dies ist die Geschichte von Buchi Emechetas Alter Ego Adah: Als überaus begabtes Mädchen wächst sie in einfachen Verhältnissen in Nigeria auf und will mehr, viel mehr.…