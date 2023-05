Piper Verlag, München 2023

ISBN 9783492071277, Gebunden, 544 Seiten, 25,00 EUR



Aus dem Isländischen von Karl-Ludwig Wetzig. Ein Mann erwacht in einer Kirche, irgendwo tief in den Westfjorden Islands, und erinnert sich an nichts. Doch die Frau, der er auf dem Friedhof begegnet, erkennt…