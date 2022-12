Vergangenheitsverlag, Berlin 2022

ISBN 9783864082900, Gebunden, 300 Seiten, 20,00 EUR



Das Portrait eines Dorfes, die Erinnerung an eine Kindheit und Jugend: Wolfgang Hardtwig, bis 2010 Professor für Neuere Geschichte in Berlin, lässt mit seinen Erinnerungen an Reit im Winkl eine untergegangene…