Voland und Quist Verlag, Dresden und Leipzig 2021

ISBN 9783863912413, Gebunden, 290 Seiten, 24,00 EUR



April 1945, auf einer Insel in der Mulde. In einem Gebüsch hält sich ein Mann versteckt. Seine Knie sind aufgeschlagen, seine Sachen nass, in der Ferne ist das Geräusch krachender Haubitzen zu hören.…