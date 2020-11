Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München 2020

ISBN 9783421048318, Gebunden, 336 Seiten, 26,00 EUR



Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz. Was hat der Brexit mit Bismarck zu tun? Was verbindet die antike Alexanderschlacht bei Issus mit der Schlacht gegen Napoleon bei Jena 1806? Was lehren uns Psychogramme…