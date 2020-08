Aus dem Japanischen von Katja und Busson. An einem drückend heißen Sommertag wird die dreißigjährige Natsuko von ihrer älteren Schwester Makiko und deren Tochter Midoriko in Tokio besucht. Makiko, die…

Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

ISBN 9783518429662, Gebunden, 252 Seiten, 22,00 EUR



Aus dem Spanischen von Marianne Gareis. Sie haben Häuser in Hongkong infiltriert, Geschäfte in Vancouver, die Straßen Sierra Leones, Marktplätze in Oaxaca, Schulen in Tel Aviv, Schlafzimmer in Indiana.…