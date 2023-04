Atlantik Verlag, Hamburg 2023

ISBN 9783715250243, Gebunden, 144 Seiten, 21,00 EUR



Eine junge Frau zieht es in eine Stadt südlich der Alpen, sie will endlich existenzielle Erfahrungen machen. Sie mietet ein Zimmer, doch die Zeit in dem fremden Land vergeht, ohne dass etwas geschieht.…