Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2022

ISBN 9783451389986, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR



Eine "Zäsur in der Kirchengeschichte" - so bewertet der Historiker Thomas Großbölting den weltweiten sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. In diesem Buch zeichnet er die Geschichte von Betroffenen,…