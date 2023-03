Kremayr und Scheriau Verlag, Wien 2022

ISBN 9783218013635, Gebunden, 160 Seiten, 22,00 EUR



"Wir müssen verstehen lernen, wie sehr das Vertrauen der Menschen in Österreich missbraucht wurde, und vor allem: Wie es dazu kommen konnte, dass sich so viele so lange täuschen ließen."Die Politik verwundet…